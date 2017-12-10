Kudüs için salı günü İstanbul’a geliyor

İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu hafta düzenlenecek olan olağanüstü zirvesine katılacağını duyurdu. Ruhani en son Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya gelmişti.

Kudüs’te yaşanan kriz sonrasında bu hafta bir araya gelecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Türkiye’ye geleceği açıklandı. İran Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Bilgiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Parvis İsmaili, Twitter üzerinden haberi duyurdu.

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Twitter üzerinden gelişmeyi duyuran İsmaili, Ruhani’nin olağanüstü zirvede bir konuşma da yapacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Aralık’ta ön ayak olduğu olağanüstü zirvede Trump’ın Kudüs konusundaki kararı masaya yatırılacak.İLGİLİ HABER Trump'dan son dakika açıklaması: Kudüs kararı çoktan alınması gereken bir karardı

En son Soçi’de düzenlenen Suriye zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmişti.