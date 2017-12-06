Kudüs nerede? İsrail için tarihi önemi ne? İşte Kudüs’ün tarihi…

Kudüs şehri geçmişte İslamiyet, Musevilik ve Hristiyanlık adına 3 din için de kutsal olduğundan farklı bir öneme sahip. Bugünlerde ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldığı konuşuluyor. ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımaya niyetli olduğu da söyleniyor. Türkiye'den sert tepkiler var. Haritaya bakıldığında İsrail ve Filistin'İn tam orta noktasında yer alan Kudüste bulunan, Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı, Kubbet-Us-Sahra gibi dini öneme sahip yerler var. Peki Kudüs nerede? İşte haritadaki konumu ve tarihi önemi...

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağı iddia edildi. İsrail’deki büyükelçilik ve konsoloslukların büyük çoğunluğu, ülkenin finans merkezi olan Tel Aviv’de. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin lideri Mahmud Abbas'ı telefonla arayarak, ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaya niyetli olduğunu söylediği belirtildi.

Hem Müslümanların hem de Musevilerin kutsal olarak kabul ettiği Kudüs nerede? Haritadaki konumu ve tarihi önemi nedir? İşte, Filistin ve İsrail’in başkent olarak nitelendirdiği Kudüs hakkında merak edilenler..

KUDÜS TARİHİ

Kudüs’ün tarihi, milattan önce 2000’lere kadar uzanmaktadır. Tarihi boyunca iki kez yok olma kaderini tadan şehir, 23 işgale, 52 saldırıya tanıklık etmiştir. Hz. Muhammed S.A.V’in İslamiyet’in yayılmasında önemli bir nokta olan Kudüs’ten Miraç’a yükseldiği ve Mescid-i Aksa’nın burada inşa edildiği bilinmektedir. İslam için önemli olduğu kadar Yahudi ve Hristiyan dinleri için kabul gören bazı yapı taşları burada bulunmaktadır. İsa’nın burada çarmıha gerildiği rivayeti ve bu nedenle buranın hac noktası olarak kabul görmesi Hristiyanlar için, Milattan önce 10. Yüzyılda Kral Davud’un ele geçirmesi ise Kudüs’ü Yahudiler için anlamlı kılmıştır.

KUDÜS NEREDEDİR?

Kudüs konumu itibariyle İsrail ve Filistin’in orta noktasında yer almaktadır. Bu nedenle her iki ülke için de büyük öneme sahip olmaktadır. Kudüs’ün diğer ismi, İsrailliler tarafından Jarusalem olarak bilinmektedir.

KUDÜS'ÜN STATÜSÜ



İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında işgal etmiş ve ardından topraklarına katmıştı ancak bu durum uluslararası alanda tanınmıyor.

Filistinliler, Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak bağımsız bir Filistin Devleti'nin başkenti yapmak istiyor. İsrail ise bütün Kudüs'ü başkenti olarak görüyor.

Hamas, İsrail'in Kudüs'ü başkenti olarak ilan etmesi durumunda yeni bir intifada başlatma tehdidinde bulunmuştu.

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