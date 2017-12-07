Küratör Jan Boelen’le 5 soru-5 cevap

Öğrenme konusunda yeni fikirleri, yeni taktikleri ve stratejileri olan kişileri arıyoruz... Aynı zamanda öğrenmek ve katılım sağlamak isteyen kişiler arıyoruz... Eğer siz o kişiyseniz 15 Aralığa kadar vaktiniz var! İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22 Eylül – 4 Kasım 2018 tarihleri arasında Okullar Okulu başlığı altında düzenlenecek 4. İstanbul Tasarım Bienali, farklı alanlardan katılımcı olmak isteyenleri bienale başvurmaya davet ediyor.

Dünya değişiyor dolayısıyla tasarım eğitimi de değişiyor… Bu sözler 4. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Jan Boelen’a ait.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22 Eylül – 4 Kasım 2018 tarihleri arasında Okullar Okulu başlığı altında düzenlenecek 4. İstanbul Tasarım Bienali, farklı alanlardan katılımcı olmak isteyenleri bienale başvurmaya davet ediyor.

Jan Boelen'in küratörlüğünde gerçekleştirilecek Okullar Okulu, yalnızca tasarımcı ve düşünürleri değil, dünyanın dört bir yanında matematik ve doğa bilimleri gibi farklı alanlarda çalışan profesyonelleri, mimarları, bilim insanlarını, mühendisleri, şefleri, zanaatkârları, aktivistleri, öğrencileri ve bu konulara ilgi duyan herkesi bienalin parçası olmaya çağırıyor.

Ölçüler ve Haritalar, Zaman ve Dikkat, Akdeniz ve Göç, Felaketler ve Depremler, Yiyecekler ve Gelenekler, Örüntü ve Ritim, Para ve Sermaye ve Parçalar ve Cepler temalarından biriyle ilgilenerek bir proje sunmak ya da katılımcı olmak isteyen herkes, 15 Aralık 2017 tarihine kadar okullarokulu.iksv.org ve aschoolofschools.iksv.org adreslerinden başvuru yapabilir.

Tüm Yıla Yayılacak Bir Bienal

Geleneksel tasarım etkinliklerinden farklı olarak yılın tümüne yayılmayı hedefleyen 4. İstanbul Tasarım Bienali, nitelikli araştırma ve deneye olanak tanıyan, kent ve ötesinden güncel gelişmeleri öğrenime dahil eden, üretken, süreç odaklı bir eğitim ve tasarım platformu olmayı hedefliyor. Okullar Okulu'nun diğer bir amacı da, tasarımın, bilginin ve küresel bağlantılılık hâlinin günümüz İstanbul'unda ve ötesinde oynadığı rol üzerine düşünebilmek için çeşitli eğitim stratejilerini kullanan, sınayan ve gözden geçiren, çok platformlu bir bienal olmak.

Jan Boelen'ın küratörlüğünde düzenlenecek 4. İstanbul Tasarım Bienali'nde Vera Sacchetti yardımcı küratör, Nadine Botha asistan küratör olarak görev alacak.

Okullar ve Öğreniciler için Çağrı

Bienalin açık çağrısı, biri okullar diğeri öğrenciler için olmak üzere iki kola ayrılıyor. Okul formatı yoruma açık: Bir

saatlik dersten çevrimiçi bir ağa ya da alternatif bir üniversiteye; yerinde gözlemden ve diğer yöntemlerden eleştirel

düşünce okullarına her şey bu formata dahil olabilir. “Öğreniciler” ile kastedilen de tasarım konusundaki uzmanlığı,

geçmişi ya da tecrübesi ne olursa olsun, bienaldeki okullardan birisine katılmaya istekli, keşif ve dönüşüm konusunda zihin açıklığı sergileyebilecek olan kişiler. Bienal, finansal destek sağlanması ve erişimle ilgili diğer meselelerin çözülmesi için gayret gösterecek olsa da başvuranların bu konularda da yaratıcılık sergilemeleri bekleniyor.

Hem “öğreniciler” hem de “okullar” arasında yer almak için yapılacak başvuruların 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin

inceleyeceği temalardan bir ya da birkaçıyla bağlantı kurması gerekiyor. Okullar Okulu, öğrenmeye tutkuyla yaklaşan

ve öğrenmeyi ifade edilebilir bir deneyime dönüştürmeye odaklanan önerilere öncelik tanıyacak. Başvurular için: http://aschoolofschools.iksv.org/tr/

4. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Jan Boelen’dan mesaj var: