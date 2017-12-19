Kuzey Irak’ta gergin bekleyiş… Parti binasını kundakladılar

Dün maaşların ödenememesi ve yolsuzluk dolayısıyla başlayan gösterilerin devamı bugün de yaşandı. Irak Türkmen Cephesi'nin Kifri ilçesindeki binası protestocular tarafından kundaklandı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) memur maaşlarının ödenmesinin gecikmesini ve alınan kemer sıkma önlemlerini protesto eden binlerce kişi başta Süleymaniye olmak üzere birçok kentte sokaklara döküldü. Parti binaları ateşe verilirken çıkan olaylarda çok sayıda insan yaralandı.

Önceki gün 13 kentte protesto gösterileri düzenlenirken; Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Goran Hareketi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan İslami Birliği binalarının göstericiler tarafından ateşe verildi. Süleymaniye merkezli NRT kanalına göre protesto gösterilerinin düzenlediği diğer bazı kentler; Kalar, Ranya, Tak Tak, Çemçemal, Koya, Revandiz, Halepçe ve Said Sadık olarak açıklandı.

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Bugün de Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) Kifri ilçesindeki binası protestocular tarafından kundaklandı. Öte yandan Reuters’ın haberinde Süleymaniye’de iki gündür devam eden IKBY karşıtı gösterilerde 3 kişnin hayatını kaybettiği en az 80 kişinin de yaralandığı açıklandı.