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Son dakika haberi: Kuzey Irak’ta iki parti hükümetten çekildi

Son iki gündür IKBY'ne karşı protesto gösterilerinin yaşandığı bölgede bugün flaş bir gelişme yaşandı. Irak'ta Değişim Hareketi (Goran) ile Komel partileri hükümetten çekilme kararını aldı.

Sozcu.com.tr
15:3520 Aralık 2017
Haberler Dünya
Son dakika haberi: Kuzey Irak’ta iki parti hükümetten çekildi
Son iki gündür IKBY'ne karşı protesto gösterilerinin yaşandığı bölgede bugün flaş bir gelişme yaşandı. Irak'ta Değişim Hareketi (Goran) ile Komel partileri hükümetten çekilme kararını aldı.

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haberi Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen haber portalı Rudaw da aktardı. Haberde Goran ile Komel’in kabinedeki bakanlarının istifasına ve iki partinin hükümetten çekilmesine karar verildiği belirtildi.

Dün Süleymaniye'de yaşanan gösterilerde bir parti binası ateşe verilmişti.

Dün Süleymaniye’de yaşanan gösterilerde bir parti binası ateşe verilmişti.

Yerel basına konuşan Komel Sözcüsü Rebwar Hamed, “Goran ile birlikte hükümetten çekilme kararı aldık” açıklamasını yaptı. Reuters’ın parti kaynaklarına aktardığı haberde ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu’nun sözcüsü Yusuf Muhammed’in istifa ettiği belirtildi.

Detaylar geliyor…

Son güncelleme: 15:4920.12.2017
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