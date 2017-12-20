Son dakika haberi: Kuzey Irak’ta iki parti hükümetten çekildi

Son iki gündür IKBY'ne karşı protesto gösterilerinin yaşandığı bölgede bugün flaş bir gelişme yaşandı. Irak'ta Değişim Hareketi (Goran) ile Komel partileri hükümetten çekilme kararını aldı.

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haberi Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen haber portalı Rudaw da aktardı. Haberde Goran ile Komel’in kabinedeki bakanlarının istifasına ve iki partinin hükümetten çekilmesine karar verildiği belirtildi.

Yerel basına konuşan Komel Sözcüsü Rebwar Hamed, “Goran ile birlikte hükümetten çekilme kararı aldık” açıklamasını yaptı. Reuters’ın parti kaynaklarına aktardığı haberde ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu’nun sözcüsü Yusuf Muhammed’in istifa ettiği belirtildi.

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