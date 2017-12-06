Soın dakika: Kuzey Irak’ta patlama: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Irak'taki Mahmur kampında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralananların olduğu belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yakın duruşuyla bilinen Rudaw’da yer alan habere göre mültecilerin kaldığı kampta patlama meydana geldi. Mahmur Kaymakamı Rüzgar Mustafa, “Kamptaki komisyondan aldığımız bilgiye göre çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi” açıklamasını yaptı.

Patlamanın bomba yüklü bir araç yüzünden meydana geldiği iddia edildi. Erbil’e 60 kilometre uzaklıktaki Mahmur Kampı hakkında konuşan Mustafa, “İncelemeler sürüyor. Edindiğimiz bilgiye göre kamptaki bir merkezin tamamen yok olduğudur” dedi.

Mahmur Kampı’nda yaklaşık 2.700 aile ve toplamda 12.500 kişi bulunuyor.

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