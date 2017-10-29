Kuzey Irak’ta parlamentoda silah sesleri

Kuzey Irak'tan son dakika haberi.. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunda silah sesleri duyuldu. Bir grup protestocunun parlamento binasına girmeye çalıştığı öne sürüldü.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu'nda, Mesud Barzani'nin yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi'ne devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Parlamentosu'na gönderdiği mektupta, yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi'ne devredilmesini istemişti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde kritik saatler yaşanırken, bir grup protestocunun parlamento binasına girmeye çalıştığı öğrenildi. Protesto sırasında parlamentodan silah sesleri geldiği bildirildi.
İngiliz basınında yer alan haberler, iddiaları Twitter üzerindeki kullanıcıların yorumlarına ve videolarına aktardı. Yaşananların ardından ki kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.
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Son güncelleme: 09:1713.12.2017