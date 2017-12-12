Kuzey Kore dolar basmaya başladı

Son aylarda Washington-Pyongyang hattında tansiyon yükselirken, yeni bir iddia Güney Kore'den geldi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de sahte 100 dolarlık banknotların artmasıyla birlikte, "Kuzey Kore, sahte para basıyor" iddiası gündeme geldi.

Güney Kore’de son dönemde gerçeğinden ayırt etmenin mümkün olmadığı 100 dolarlık banknotların artması ülkede panik yarattı.

Güney Kore’de hizmet veren KEB Hana Bank, iddiayı doğrularken 100 dolarlık banknotları incelemek için özel bir uzman ekip kurduğu açıkladı. Yapılan açıklamada paraların üzerinde 2006 tarihinin olduğu ve geçmiş yıllarda tespit edilen 100 dolarlık banknotlardan daha kaliteli olduğu belirtildi. Özellikle mürekkep ve baskı kalitesiyle birlikte kağıt kalitesinin de arttığı belirtilirken Kim Jong-un yönetiminin bu tekniği kullanarak kasasını doldurması ve ekonomisini döndürmeyi planladığı açıklandı.

İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Telegraph’a konuşan banka sözcüsü Lee Ho-jung, “Bu süper banknotları basanların elinde bir hükümetin teknolojisi ve sistemi var. Açıya göre renk değiştiren mürekkep ve desenler mevcut” dedi.