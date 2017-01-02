Kuzey Kore lideri: Kıtalararası füze denemesi yapmamız yakın

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yapmaya yaklaştığını söyledi.

Nükleer teknolojiye sahip ancak dünyaya kapalı bir ülke olan Kuzey Kore 2016 yılında daha önce yapmadığı kadar çok sayıda nükleer deneme yapmıştı.

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore’nin ABD’ye ulaşabilecek menzilde ve nükleer başlık taşıyan bir ICBM yapmasının daha yıllar alacağını tahmin ediyorlar.

“SON AŞAMADA”

Kim, dün televizyondan yayınlanan yeni yıl konuşmasında, “En yeni teknolojiye sahip silahlar üzerindeki araştırma ve geliştirme çalışmaları ilerlemektedir ve ICBM füze fırlatma hazırlıkları son aşamasındadır” dedi.

Kuzey Kore’ye, 2006 yılından bu yana, yaptığı nükleer ve balistik füze denemelerinden dolayı Birleşmiş Milletler yaptırımları uygulanıyor. Pyongyang’ın 9 Eylül’de yaptığı en son nükleer denemeden sonra bu yaptırımlar daha da sıkılaştırıldı.

ABD Dışişleri bakanlığı sözcüsü Anna Richey-Allen dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin “kışkırtıcı eylemler ve uluslararası barış ve istikrarı tehdit eden alevlendirici söylemlerden vazgeçmesini” istedi.

Başarılı bir ICBM denemesi Kuzey Kore’nin gizli tuttuğu nükleer yeteneği açısından önemli bir ilerleme sayılabilir. En az menzili 5,500 km olan kıtalararası balistik füzelerden bazıları 10,000 km yol alabilecek özellikte geliştirilebiliyor.

ABD’nin California eyaleti Kuzey Kore’den 9,000 km uzaklıkta. Kuzey Kore’nin orta menzilli Musudan füzesini fırlatma denemeleri geçen yıl yaptığı sekiz girişimden ancak birinin başarılı olmasıyla sonuçlanmıştı.