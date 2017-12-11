Kuzey Kore: Savaş ilanı olarak değerlendiririz!

Kuzey Kore’de devletin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesi, Pyongyang’ın ABD tarafından uygulanabilecek olası bir deniz ablukasını savaş ilanı olarak değerlendireceğini belirtti.

Rodong Sinmun’da yer alan makalede, “ABD Dışişleri Bakanı (Rex) Tillerson, ABD Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı (Herbert) McMaster, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi (Nikki) Haley ve diğer diplomatlar dahil olmak üzere ABD'li yetkililer, deniz ablukasından bahsediyor. ABD ve müttefikleri tarafından uygulanabilecek deniz ablukasını, Kuzey Kore'nin kutsal egemenliğine ve onuruna bir saldırı eylemi olarak değerlendireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli hedeflerinden birinin ‘Kuzey Kore'ye karşı uygulanan uluslararası yaptırımların en yüksek seviyeye çıkarılması' olduğuna dikkat çekilen haberde, “ABD'nin ve takipçilerinin deniz ablukasının olası felaket sonuçlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerektiğine' vurgu yapıldı.

Makalede ayrıca, “Deniz kısıtlamalarının uygulamada gerçekleştirildiğine dair en küçük belirtileri fark etmemiz durumunda, ivedi ve acımasız misilleme önlemleri almaya hazır olmalıyız” ifadelerine yer verildi.