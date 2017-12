Kuzey Kore’den bir asker daha kaçtı! Ateş açıldı…

Kuzey Kore'den kaçan bir asker, sabah erken saatlerde, askerden arındırılmış bölgeden (DMZ) geçerek Güney Kore'ye kaçtı. Güney Kore askerleri, "kaçağı" arayan Kuzey Koreli askerlere uyarı ateşi açtı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre yerel saatle sabah 08.00 civarında sınırı yürüyerek geçen asker, kontrol noktasının bulunduğu sisli bölgede görüldü.

Kaçan askeri arayan Kuzey Kore ordusu muhafızlarının sınıra yaklaşması üzerine Güney Kore uyarı ateşi açtı.

Sınırı geçen asker, bu yıl içinde Kuzey’den Güney Kore’ye kaçan dördüncü asker oldu.

Kuzey Kore’den 13 Kasım’da kaçan bir diğer asker, sınır muhafızları tarafından vurulup hastaneye kaldırılmış, askerden ‘dev bağırsak solucanları çıktığı’ bildirilmişti.

Güney Kore’nin ulusal ajansı KBS’nin aktardığına göre Perşembe sabahı kaçan asker sınırın Gangwon vilayetinden geçti ve sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

UYARI ATEŞİ AÇILDI

Öte yandan Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, iltica eden kişiyi arayan Kuzey Koreli askerlere, Güney tarafından 20 kadar uyarı ateşi açıldı.

HER YIL ORTALAMA 1000 KİŞİ KAÇIYOR

Kuzey ile Güney arasındaki askerden arındırılmış bölge dünyanın en sıkı korunan sınır bölgelerinden biri.

Sınır boyu tel örgüler, kameralarla, elektrikli teller ve mayınlarla döşeli.

Güney Kore Perşembe günü yaptığı bir diğer açıklamada da iki Kuzey Koreli balıkçının tekneleriyle Güney karasularına geçip kaçtığını duyurdu.

Kuzey’den her yıl ortalama 1000 kişi Güney’e kaçıyor ancak çok azı askerden arındırılmış bölgeden geçmeye çalışıyor.

Kuzey’den kaçanların çoğu Güney Kore’ye Çin üzerinden geçiyor.

Seul hükümetine göre 1953’ten bu yana 30 binden fazla Kuzey Kore vatandaşı Güney’e kaçtı.

