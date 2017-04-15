Kuzey Kore’den dünyaya gövde gösterisi

Kuzey Kore'nin ABD ile yaşadığı gerilim zirvedeyken başkent Pyongyang'da "Güneş Günü" kutlamaları büyük bir şölenle başladı. Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapacağından endişe edilen kutlamalar tam bir gövde gösterisine dönüştü.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilim, Pyongyang yönetiminin “6’ncı nükleer denemeyi” planladığı yönündeki haberler sonrası artmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin nükleer programı için “icabına bakılacak” demiş, ülkesinin bir uçak gemisini bölgeye göndermişti.

Kuzey Kore ordusunun ABD’ye yanıtı ise “Herhangi bir ABD müdahalesine karşı acımasız olunacak” oldu.

GÜNEŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Peşpeşe gelen açıklamalar sonrası gözler, Kuzey Kore’de bugün yapılan “Güneş Günü” etkinliklerine çevrildi.

Çünkü, Kuzey Kore’nin kurucu lideri Kim Il-Sung’un doğumunun 105’nci yılının kutlanacağı günde, ülkenin “6’ncı nükleer denemeyi” yapacağı iddia ediliyor.

YABANCI GAZETECİLER DAVET EDİLDİ

200 civarında yabancı gazeteci kutlamaları ve olası bir “denemeyi” takip etmek üzere ülkeye davet edildi.

“Kim” hanedanının da doğum günü olarak görülen “Güneş Günü” ülkede daha önce de büyük askeri geçit törenlerine, silah denemelerine sahne olmuştu.

2012 yılında Kuzey Kore’nin şu anki lideri olan Kim Jong Un, yine bir Güneş Günü’nde orta menzilli balistik bir füze olan Musudan’ı dünya sahnesine çıkarmıştı.

‘Güneş Günü’ ne anlama geliyor?

Nisan ayının 15’i Kuzey Kore’nin kurucu lideri Kim Il-Sung’un doğum günü. On bu ismin verilmesinin nedeni ise “Il Sung”un Korece “güneşi idrak etmek” anlamına gelmesi.

Ülke 20. yüzyılın ilk yarısında Japonya işgali altındayken bir gerilla olarak savaşan Kim Il-Sung, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülke ikiye bölündüğünde Sovyetler Birliği’nin desteğiyle Kuzey’in başına geçti.

Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine karşın da ülkede resmi olarak, “ebedi başkan” olarak görülüyor.

Öyle ki Kuzey Kore’nin “kendine yeterlilik” doktrini onun ismiyle, “Kimilsungizm” anılıyor.