Kuzey Kore’den kaçanlar anlattı: “Hayalet Hastalık” sanıyorduk…

Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'ye sığınan yaklaşık 30 kişi dünyanın en kapalı ülkesi hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Kuzey Kore’nin en büyük nükleer tesisi olan Punggye-ri yakınlarında bulunan Kilju bölgesinden Güney Kore’ye kaçan yaklaşık 30 kişi ülke hakkında şoke eden itiraflarda bulundu.

İltica eden kişilerden biri olan ve kronik ağrıları bulunan Lee Jeong Hwan’ın üzerinde radyasyon zehirlenmesi için testler yapıldı ancak sonuçlar negatif çıktı. Fakat bu sonuçlar Hwan’ın itiraflarda bulunmasına engel olmadı.

NBC’ye konuşan ve ülkesinde çoğu insanın hayatını kaybetmeye başladığını ve nedenini bilmedikleri için buna “hayalet hastalık” adını verdiklerini söyleyen Hwan, “şimdi bunun radyasyon yüzünden olduğunu anlıyorum” ifadelerini kullandı.

“CİNSEL ORGANI OLMADAN DOĞDU”

Diğer bir ilticacı olan Rhee Yeong ise, komşularının deforme durumda bir bebek dünyaya getirdiğine şahit olduğunu söylerken “bebeğin cinsiyetini bile anlayamamıştık çünkü cinsel organı bulunmuyordu” diye konuştu ve ekledi “Kuzey Kore’de deforme doğan bebekler aileleri tarafından öldürülür”