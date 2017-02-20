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Lavrov: ABD istihbaratı, büyükelçimizi dinledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD istihbaratını, Rusya’nın Washington büyükelçisini gizli bir şekilde dinlemekle suçladı.
17:5520 Şubat 2017
Dünya
Lavrov: ABD istihbaratı, büyükelçimizi dinledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD istihbaratını, Rusya’nın Washington büyükelçisini gizli bir şekilde dinlemekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD istihbaratının Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak'ı görevleri ile ilgili raporlarda da dahil olmak üzere gizli şekilde dinlediklerini dile getirdi. Sergey Lavrov, “Son birkaç hafta öncesine kadar Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak çalışan Michael Flynn skandalı ile bağlantılı olarak Amerikan istihbarat servisleri Büyükelçimiz Kislyak'in iletişimini sürekli olarak dinliyorlardı.
ABD'li istihbaratçılar isimlerini vermeseler de resmi bir şekilde gazetecilere açıkladılar. Kislyak'ı Washington’da görevlerini yürütürken Moskova’ya verdiği raporları da dinlediklerini bildirdiler” dedi.

Geçtiğimiz hafta, görevinden ayrılan Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iletişimi hakkında Beyaz Saray'a eksik bilgi verdiğini kabul ederek istifa etmişti.

İHA

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