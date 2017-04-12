ABD ve Rusya, Suriye konusunda yeniden anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile yaptığı ortak basın toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Lavrov yaptığı açıklamada, "Suriye için ABD'yle işbirliğine devam edeceğiz. ABD ile uçuş koordinaysonunu yeniden başlatmaya hazırız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Tillerson arasında yapılan ikili görüşme sonrası bir ortak basın toplantısı yapıldı. İkili görüşme sonrası yapılan açıklamada öne çıkan başlıklar şu şekilde;

“Rusya, ABD’nin İdlib’deki olaylarla ilgili soruşturmayı desteklemeye hazır olduğunu görüyor. Suriye için ABD’yle işbirliğine devam edeceğiz. ABD ile uçuş koordinaysonunu yeniden başlatmaya hazırız.

BMGK’ya Suriye ile ilgili kararın götürülmesini yapıcı bulmuyoruz.

Tillerson ile görüşmemiz etraflı ve samimiydi. Rusya ve ABD Suriye krizinin siyasi çözümü konusunda ortak görüşe sahip. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington ile ilişkilerdeki engelleri aşmak için çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya ve ABD, diğer devletlerin işlerine karışmama konusundaki çizgisini değiştirmedi.

2013’te ABD ile rekor bir zamanda Suriye’yi kimyasal silahlardan ardındırdık. BMGK ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) konu hakkında raporları var. Suriye’de kimyasal silahların olası kullanımı konusundaki görüş ayrılıklarımız devam ediyor.

Washington’un İdlib’de olanlar hakkında söylediklerinin gerçekliğini kanıtlayan herhangi bir delil yok. Moskova, Şam ile ilişkilerini, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile tam işbirliği yapması için kullanacak.

İdlib’de 4 Nisan olayıyla ilgili soruşturmanın geciktirilmesi, OPCW’nin gerçekleri öğrenmekle ilgili olmadığı anlamına gelecek.

Rusya ve ABD, Libya ve Yemen’deki ihtilafların çözülmesi konusuna destek sağlayabilir. Rusya ve ABD, Suriye’de silahsızlanmayla ilgili görüşmelerin yeniden başlamasını umuyor.

Geçmişten öğrenmemiz gerekir, yoksa şimdiki zamanda başarılı olamayız. NATO Yugoslavya’da kamu binalarını ve Çin Büyükelçiliğini bombaladı. Mühimmatları bitince BMGK’ya başvurdular. Aynı şekilde Irak’ta, ABD’nin işgal için sunduğu gerekçelerin hepsi sahte çıktı.

ABD-Rusya ilişkilerindeki sorunların analizine pragmatik yaklaşım, ilişkilerin sağlamlaştırılmasına faydalı olacak.

Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dahil, Suriye’de somut bir şahsa oynamıyor, Suriyeliler kendileri anlaşmalıdır.

Rusya ve ABD, ilişkilerindeki ‘tahrik edici unsurları’ ortaya çıkarmak için yetkili temsilcilerini tayin edecek.

ABD Dışişleri Bakanı, Moskova görüşmesinde yaptırım uygulamalarıyla tehdit etmedi.”

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise şunları kaydetti:

“İki ülke arasındaki güven seviyesi çok düşük. Dünyanın önde iki nükleer gücün böyle bir ilişkisi olamaz.

İki ülke de gerilime yol açabilecek misilleme stratejilerine son vermelidir. ABD ve Rusya, düşük seviyedeki sorunların çözümüne yönelik bir çalışma grubu kurmayı kabul etti.

Her ikimiz de istikrarlı ve toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye istiyoruz. ABD’nin Esad’ın kimyasal saldırı düzenlediğine dair açıklaması nihaidir. Suriye rejimi ilk kez kimyasal silah kullanmıyor.

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