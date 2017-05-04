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Lavrov: ‘Kuzey Kore’deki durum felakete dönüşebilir’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore’deki durumun askeri yollarla çözülme girişimlerinin felakete yol açabileceğini ifade etti.

20:364 Mayıs 2017
Dünya
Lavrov: ‘Kuzey Kore’deki durum felakete dönüşebilir’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore’deki durumun askeri yollarla çözülme girişimlerinin felakete yol açabileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov, Finlandiyalı mevkidaşı Timo Soini ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Kuzey Kore'deki nükleer denemelerine ilişkin problemin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini belirterek “Durumu askeri yollarla çözme girişimleri, yıkıcı olacak ve zaten karmaşık olan durumu daha zorlaştırıp felakete dönüştürebilir” ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kore'nin son günlerde yaptığı balistik füze denemeleri ve 6'ıncı nükleer testi gerçekleştireceğine dair iddialar Kore yarımadası ve çevresinde gerginliğe sebep oluyor.   İHA

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