Lavrov ve Tillerson Kuzey Kore’yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Rus mevkidaşı Lavrov'un telefonla görüştükleri ve Kuzey Kore krizini ele aldıkları bildirildi. Görüşmede Suriye'nin de gündeme geldiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kuzey Kore’nin nükleer füze programını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararının ihlal edilmesi olarak değerlendikleri açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tillerson'ın isteği üzerine yapılan görüşmede Kuzey Kore'nin yanı sıra Suriye ve Ukrayna sorunlarının ele alındığı kaydedildi.

Telefon görüşmesinde Lavrov’un “Washington'ın Pyöngyang’a yönelik saldırgan söylemi ve bölgede artan askeri hazırlıklar nedeniyle Kore Yarımadası çevresinde gerilimin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu” vurguladığı belirtildi.

Görüşmede, Lavrov’un “yaptırım söyleminden müzakere sürecine geçilmesi gerektiğinin de altını çizdiği” aktarıldı.