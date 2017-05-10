Le Pen siyaseti bıraktı

Fransa Ulusal Cephe Partisi'nin kurucusu Marine Le Pen'in torunu Marion Maréchal Le Pen siyaseti bırakma kararı aldı.

Fransa’da beklediği sonucu elde edemeyen Ulusal Cephe Partisi, şok bir kararla sarsıldı. Fransa Ulusal Cephe Partisi’nin kurucusu olan Marine Le Pen’in torunu olan ve partinin şu anki başkanı ve son seçimlerde cumhurbaşkanı olan Marine Le Pen’in yeğeni olan Marion Maréchal Le Pen siyaseti bırakma kararı aldı. Parti içinde Marine Le Pen’in yerine geçmesi beklenen genç siyasetçinin ekonomik ve sosyal konularda daha muhafazakar olduğu kaydediliyor.

Hali hazırda milletvekilliği görevini üstlenen 27 yaşındaki Le Pen’in siyasetten yorulduğunu ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığından yakındığı ve bundan sonraki hayatında ailesine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar aldığı belirtildi.

Genç Le Pen, Haziran ayında yapılacak seçimlere aday olmayacağını açıklarken Le Dauphine Libere gazetesi için kaleme aldığı mektupta kararın ‘kişisel ve siyasi’ sebepleri olduğunu dile getirdi ve, ‘Hikayemi biliyorsunuz, hayatım boyunca siyaset dünyasının içindeydim. 27 yaşında, biraz ara vermemin zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu siyasi mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim’ ifadesini kullandı.