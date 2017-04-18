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Libya açıklarında 28 mülteci ölü bulundu!

Libya açıklarında bir balıkçı tarafından 28 mülteci ölü olarak bulundu.

23:1718 Nisan 2017
Dünya
Libya açıklarında 28 mülteci ölü bulundu!
Libya açıklarında bir balıkçı tarafından 28 mülteci ölü olarak bulundu.

Libya İçişleri Bakanlığı güvenlik biriminin komutanı Ahmaida Khalifa Amsalam, konuya ilişkin, mültecilerin bulunduğu teknenin Sabratha şehri kıyılarından ayrıldıktan sonra bozulduğunu ve mağdurların susuzluk ve açlıktan öldüğünü söyledi. Amsalam, “4’ü kadın olmak üzere 28 mülteci, balıkçı tarafından ölü olarak bulundu. Mültecilerin bulunduğu tekne, teknik bir arızadan dolayı bozuldu” dedi. Resmi makamlar, Libya açıklarında hayatını kaybeden mültecilerin uyruklarını henüz belirlemedi.

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Uluslararası Göç Örgütü, şu ana kadar Akdeniz açıklarında yaklaşık 900 mültecinin öldüğünü, bazılarının ise açık sularda kaybolduğunu açıkladı. İHA

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