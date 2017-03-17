Libya’da batan Türk gemisinden kara haber

Akdeniz'de Libya açıklarında batan “Tınaztepe-S” adlı Türk kuru yük gemisinden acı haber geldi. Aranan 7 mürettebattan biri olan geminin 2'nci kaptanının cansız bedenine ulaşıldı.

Akdeniz'de Libya açıklarında batan “Tınaztepe-S” adlı Türk kuru yük gemisinden acı haber geldi. Aranan 7 mürettebattan biri olan geminin 2'nci kaptanının cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, tamamı Türk 13 mürettebatın görev yaptığı “Tınaztepe-S” adlı Türk kuru yük gemisi, iddialara göre şiddetli fırtına nedeniyle Akdeniz’de Libya açıklarında battı.

Gemide bulunan 6 personel kurtarılırken, kalan 7 personelden geminin 2’nci kaptanı Doğan Tuğbay’ın da cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKiKADA ÇAĞIRILDI

Tuğbay’ın, seferden önce elini kesen 2’nci kaptanın yerine göreve çağrıldığı, ailesinin gitmesini istememesine rağmen görevi kabul ettiği öğrenildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazesi Türkiye’ye gönderilecek olan Doğan Tuğbay’ın memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

(İHA)