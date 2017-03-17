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Libya’da batan Türk gemisinden kara haber

Akdeniz'de Libya açıklarında batan “Tınaztepe-S” adlı Türk kuru yük gemisinden acı haber geldi. Aranan 7 mürettebattan biri olan geminin 2'nci kaptanının cansız bedenine ulaşıldı.
12:2317 Mart 2017
Dünya
Libya’da batan Türk gemisinden kara haber
Akdeniz'de Libya açıklarında batan “Tınaztepe-S” adlı Türk kuru yük gemisinden acı haber geldi. Aranan 7 mürettebattan biri olan geminin 2'nci kaptanının cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, tamamı Türk 13 mürettebatın görev yaptığı “Tınaztepe-S” adlı Türk kuru yük gemisi, iddialara göre şiddetli fırtına nedeniyle Akdeniz’de Libya açıklarında battı.

Gemide bulunan 6 personel kurtarılırken, kalan 7 personelden geminin 2’nci kaptanı Doğan Tuğbay’ın da cansız bedenine ulaşıldı.

resimid_3209188SON DAKiKADA ÇAĞIRILDI

Tuğbay’ın, seferden önce elini kesen 2’nci kaptanın yerine göreve çağrıldığı, ailesinin gitmesini istememesine rağmen görevi kabul ettiği öğrenildi.

resimid_3209187İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazesi Türkiye’ye gönderilecek olan Doğan Tuğbay’ın memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

(İHA)

Son güncelleme: 12:2417.03.2017
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