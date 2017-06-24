Londra’da ikinci yangın paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz hafta 79 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell Tower'daki yangının ardından bugün de panik yaşandı.

Paniğin sebebi ise Londra’nın doğusunda bulunan bir binanın 3. katında yangın çıkması.

24 katlı binada yaşanan facianın yaralarını sarmaya çalışan Londra’da meydana gelen bu yangına 10 itfaiye arabası ve 72 itfaiye eri müdahale etti. Grenfell Tower’dan daha alçak olan binada bir anda meydana gelen yangın sırasında binanın hızla boşaltıldığı belirtilirken, yetkililer Bethnal Green’deki binanın daha alçak olmasını bir avantaj olarak değerlendirdi.

Bir kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, çatı katında çıkan yangın hakkında soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.