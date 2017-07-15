Londra’da PKK yandaşları 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen etkinliğe saldırdı

Terör örgütü PKK, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkler'e saldırdı... PKK yanlısı bir grubun önceki gece 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulunması Londra'yı karıştırdı.

DHA’nın geçtiği habere göre Avrupalı Türk Demokratlar Derneği’nin (UETD) İngiltere şubesinin, Londra’nın Walthamstow semtinde 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin anısına düzenlediği “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliği, terör örgütü yandaşları tarafından engellenmek istendi.

Terör örgütü PKK yandaşı yaklaşık 50 kişi, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başkonsolos Çınar Ergin, Diyanet İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya’nın yanı sıra yaklaşık 400 Türk vatandaşının katıldığı etkinliğin yapıldığı binaya girmek istedi.

İngiliz polisi, etkinliğin yapıldığı belediye binasının önündeki bahçede toplanan terör örgütü yanlısı gruba uzun süre müdahale etmedi. Etkinliğe katılan Türk vatandaşları, PKK yandaşlarına müdahale etmeyen polise tepki gösterdi.

POLİS MEMURUNU DA YARALADILAR

Terör örgütü yandaşı grup, binaya taş ve su şişesi gibi cisimler atarken, bir polis memuru atılan taşla bacağından yaralandı. Etkinliğe katılanlar ile terör örgütü yandaşı grup arasında da kısa süreli arbede yaşandı. Polis, terör örgütü yandaşı gruptan 3, etkinliğe katılanlardan da 2 kişiyi gözaltına aldı.

Etkinlik daha sonra takviye polis ekibinin sevk edildiği binada gerçekleştirildi. Vatandaşların binadan ayrılmasına izin vermeyen polis, etkinliğin yapıldığı bina etrafında önlemlerini arttırdı.

Avrupalı Türk Demokratlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlahilerin okunduğu, duaların yapıldığı etkinliğe tele-konferans yöntemi ile katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, birlik ve beraberlik mesajları verdi.