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Londra’daki yangın faciası Almanya’da bina boşalttırdı

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen gökdelen yangını sonrasında Almanya’da çok katlı bir bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Grenfell Tower’de buzdolabının neden olduğu belirtilen yangın, binanın dış cephesinin plastik türevi izolasyon malzemesiyle kaplı olması nedeniyle hızla üst katlara yayılmış, 79 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı

21:2027 Haziran 2017
Dünya
Londra’daki yangın faciası Almanya’da bina boşalttırdı
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen gökdelen yangını sonrasında Almanya’da çok katlı bir bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Grenfell Tower’de buzdolabının neden olduğu belirtilen yangın, binanın dış cephesinin plastik türevi izolasyon malzemesiyle kaplı olması nedeniyle hızla üst katlara yayılmış, 79 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Wuppertal Belediyesi, Grenfell Tower'da kullanılan izolasyon maddesi ile kaplı olan çok katlı bir binayı güvenlik nedeniyle bugün tahliye etti.

Londra faciası nedeniyle güvenlik riski değerlendirmesi yapan Wuppertal Belediyesi, yangın tehlikesine karşı Oberbarmen semtinde yer alan ve 72 kişinin yaşadığı 11 katlı binanın sakinlerini başka evlere yerleştirdi.  Binanın dış cephesi yenilendikten sonra, bina sakinlerinin evlerine döneceği kaydedildi.

Londra'daki facia sonrasında yangının hızla yayılmasına neden olduğu sonucuna varılan izolasyon malzemesini üreten Arconic firması, söz konusu maddenin çok katlı binalara satışını durdurduğunu açıklamıştı.

Son güncelleme: 21:2127.06.2017
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