Loto milyoneri Türkiye’de bu hale geldi

Birleşik Krallık'ta en genç loto milyoneri olarak bilinen Jane Park, Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyon sonrasında tanınmaz hale geldi.

Birleşik Krallık’ta lotoyu kazanan en genç talihli olan Jane Park, Türkiye’de geçirdiği estetik operasyonu sonrasında tanınamaz hale geldi.



Edinburgh’ta yaşayan ve EuroMillions’ı en genç yaşta kazanan isim olarak ünlenen 21 yaşındaki Park, geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelmişti. 17 yaşında kazandığı lotodan 4 yıl sonra 50 bin sterlinlik estetik operasyon geçiren genç kadın, alerjik tepkimeye maruz kalınca yüzü tanınmaz hale geldi.

Kalçasını kaldırmak isteyen Park’ın anesteziye alerjik olduğu belirtildi. Twitter üzerinden alerjik tepkime sonrasındaki özçekimini paylaşan Park, dudaklarının ve yüzünün şiştiğini ifade etti.

İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Mirror’a konuşan bir kaynak, “Geçtiğimiz hafta gittiği Türkiye’de birkaç gün geçirdi. Ünlülerin estetikçisi olarak bilinen bir doktor lüks otellerde konaklamayı üstlendi.Fakat operasyondan çıktıktan sonra yüzünün şiştiğini fark etti ve çok korktu” dedi.

Kazandığı parayı gayrimenkul ve otomotive harcayan Park, elde ettiği paranın büyük bir bölümünü de estetik operasyonlar harcayarak sık sık İngiliz basınının gündemine oturmuştu.