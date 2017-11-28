Macron: Fransa artık Afrikalılara dikte etmeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso'da temaslarda bulunurken açıklamalarda bulundu. Macron, "Ben Afrikalılara neyi yapacaklarını söyleyen bir nesilden değilim ben Mandela'nın serbest bırakılmasını en iyi siyasi anı olarak hatırlayan nesildenim" dedi.

Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da üniversite öğrencileriyle bir aradaydı. Macron, yıllardır Fransa’nın sömürüsü olan Afrika ülkeleri hakkında açıklama yaptı.

Macron, Afrika ile Avrupa arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi için çalışacağını söylerken, “Ben Afrikalılara ne yapmaları gerektiğini söyleyecek ya da yapmamaları gerektiğini söyleyecek bir nesilden değilim. Ben Nelson Mandela’nın serbest bırakılmasının en iyi siyasi hatıra olarak gören nesildenim” dedi.