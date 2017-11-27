Macron: Islık çalan erkek yandı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cinsiyetçi hakaret ve sözlü tacizde bulunan insanlara karşı yasal yaptırımda bulunulacağını açıkladı. Macron, "Fransa kadınların korku içinde yaşadığı bir ülke olamaz" ifadesini kullandı.

Paris’te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın kadınların “korku içinde yaşadıkları” ve “sözlü tacize maruz kaldıkları” bir ülke olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Macron, “Birçok kadın cinsiyetçi tacize maruz kaldıkları ilk yerin sokaklar olduğunu söylüyor. Bundan sonra Fransa’da cinsiyetçi hakaret ve sözlü tacizde bulunan saldırganlar yasa tarafından yargılanacak ve bu kişilere caydırıcı cezalar verilecek. Birçok saldırgan şu zamana kadar kadınlara sözlü hakarette ıslık çalarak yaklaştı ve insanlar bu duruma ilgisiz kaldı. Bu durum kabul edilemez. Kadınlar halka açık alanlarda kendilerini güvende hissetmeli. Bu durum polisin önceliklerinden biri olmalı” dedi.

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Konuşmasından önce Cumhurbaşkanı Macron, 2016 yılında partnerleri ve eski partnerleri tarafından öldürülen 123 kadın için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Macron, sözlü tacizlere getirilecek yasal cezalar dışında, Fransa’daki kadınların güvenliği için birçok önlem hazırlandığını söyledi. İstenildiğinde erişilebilecek otobüs durakları uygulaması başlatılacağını ve sözlü taciz ve ayrımcılık kurbanları için 24 saat erişilebilecek bir yardım hattı kurulacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, aynı zamanda çevrimiçi pornografinin önlenmesi adına bir kampanya başlatılması için Fransa Görsel-İşitsel Yüksek Konseyi’ne çağrıda bulundu.