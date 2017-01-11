Madonna: Trump’ın başkan olması kötü bir kabus gibi

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimler öncesinde Hillary Clinton'a büyük destek veren dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Donald Trump'ın başkan seçilmesi hakkında konuştu.

Harper’s Bazaar dergisinin Şubat ayı sayısında yayınlanan röportajında Madonna, Trump’ın Beyaz Saray’ı kazanmasının kendisinde “sevgilin tarafından terk edilmek ve bir kabusun içinde sıkışıp kalmak” hissi yarattığını ifade etti.

Seçim gecesi olan biteni bir korku filmi izler gibi izlediğini anlatan Madonna, korkunç bir ayrılık süreci yaşamakla benzer bir his yarattığını anlattı.

Seçimden iki hafta sonra yapılan söyleşide Madonna şu ifadeyi kullandı: “O gün uyandım ve ‘bir saniye. Donald Trump başkan seçildi. Bu kötü bir rüya değil. Bu gerçekten oldu’ dedim.”

Ünlü isimlerin politik konularda konuşmaktan çekinmesini de eleştiren ünlü yıldız, Trump’ın başkanlığı boyunca, sözünü sakınmayacağını ve daha çok gündemde olacağını da belirtti.

“CLINTON’A OY VERİN YOKSA HEPİMİZ S.ÇTIK”

ABD’de seçim kampanyası süreci boyunca Demokrat aday Hillary Clinton’a açık destek veren Madonna o dönem Instagram hesabından paylaştığı bir mesajda, “Trump’ın seçilme ihtimali olduğu için bile dünyaya rezil oluyoruz. Uyanın insanlar, bu bir reality show değil. Cazibesini ve eğlendirici değerini takdir ediyorum ama o ABD Başkanı olma kapasitesine sahip değil. Gerçekler. Clinton'a oy verin yoksa hepimiz s.çtık” demişti.

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Öte yandan Madonna’nın ünlü stand-up’çı Amy Schumer’ın şovunda sahneye çıkarak söylediği sözler de büyük yankı uyandırmıştı. Madonna gösteriyi izleyenlere, “Eğer Trump yerine Clinton’a oy verirseniz, size oral seks yapacağım” demişti.