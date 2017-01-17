Makak maymunlarının hafızalarının güvenilmezliğinin farkında olduğu ortaya çıktı

Hafızamıza güvenmeli miyiz? Beynimizin güvenilmezliği hakkındaki bu farkındalık seviyesi insanı benzersiz kılan bir nitelik olduğu düşünülüyordu. Ancak hayvan bilişi üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre insan ve hayvan bilişi arasında bulunan bağlantı, makak maymunlarında da aynı durumu ortaya koydu.

Hafızamıza güvenmeli miyiz? Beynimizin güvenilmezliği hakkındaki bu farkındalık seviyesi insanı benzersiz kılan bir nitelik olduğu düşünülüyordu. Ancak hayvan bilişi üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre insan ve hayvan bilişi arasında bulunan bağlantı, makak maymunlarında da aynı durumu ortaya koydu.

Araştırmacılar, makak maymunlarının, sadece insanlar tarafından deneyimlenecek kadar uzun süre düşünülmesini gerektiren bir hafıza sürecine girdiklerini keşfettiler.

Time ve IFLScience’da yer alan habere göre, Science dergisinde yayımlanan araştırma, bu maymun türünün anılarını yansıtabileceğini ve insanların yaptığı gibi hatırlama yeteneklerinin olduğunu ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABER Babunlarda, insan konuşmasında kullanılan sesli harflerle benzer beş ses bulundu

Araştırmanın lideri Tokyo Üniversitesi’nden Dr. Kentaro Miyamoto, daha önce bir nesnenin görüntüsünü görmediklerini gösteren bellek tanıma testlerine tabi tutulmuş 2 makak maymunu üzerinde çalıştılar. Araştırmacılar, maymunlara bir maddeyi hafızasından çağırarak tanımlayabilmeyi gerektiren bir hafıza testi verdiler. Makaklar ilk testi zor buldular ve tesadüfi yanıt beklentisinden biraz daha iyi sonuç verdi. Bununla birlikte, beş ayı aşan bir süre boyunca iki aşamalı süreci anlamaya çalıştılar. Hayvanlara, doğru hatırlayıp hatırlamamasına göre, yanlış bahislerinde “uzun zaman aşımı cezası” , doğru bahislerinde ödül alacakları bir seçenek sunuldu.

Sonuçlar, maymunların öğeleri doğru hatırladıklarında daha sık bahis yaptıklarını gösterdi. Süreç içinde insan olmayanların hafızalarının kendileri üzerinde hileler oynama ihtimali ve ne zaman haklı olduklarını değerlendirebilecekleri konusunda gerçek bir bilince sahip olduklarını gösterdi.

İLGİLİ HABER İnsan-goril ayrımı 10 milyon yıl önceye dayanıyor

Araştırmacılar, daha sonra, maymunların karar vermelerinde kendine güven durumunu analiz ettiler . Maymunlarda yanlış cevap vermek , doğru cevap vermelerinden daha uzun sürdü ki bu da tereddüt ve güven eksikliğini gösterdi ve bulunan desenin insanlarınki ile tutarlı olduğunu tespit ettiler.

Araştırmacılar, bu deneyi maymun beyninde metahafıza için kullanılan prefrontal bölgeyi haritalamak için kullandılar ve insanlar ve maymunlar belirgin farklar olsa da, bulgular insan beyninin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için de kullanılabilir.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL