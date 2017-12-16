Mattis: IŞİD bitti diyenlere inanmayın

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Irak ve Suriye’de IŞİD’in bitmediğini söyledi ve "aksini söyleyenlere inanmayın" dedi.

Pentagon'daki basın ofisini ziyaret ederek gazetecilerle bir araya gelen Mattis, Irak ve Suriye'deki durumlara ilişkin soruları yanıtladı.

Jim Mattis, IŞİD'in bitmediği ve savaşın devam ettiğini ifade etti.

Mattis, “IŞİD şimdi dağıtılıyor. Açıkçası savaş bitmiş değil. IŞİD'in bittiğini söyleyenlere inanmayın. Onlarla mücadele etmeye devam ediyoruz ve ittifakımıza karşı duramıyorlar kaçıyorlar” dedi.

Suriye ve Rusya'nın da Fırat nehrinin batısında IŞİD'i sıkıştırdığını ifade eden Mattis, Suriye'deki savaşın bitirilmesi ile ilgili ise “Bunu Cenevre'de Mistura’nın öncülüğünde diplomatların bu işi halletmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İsviçre’nin Cenevre kentinde 28 Kasım’da başlayan dolaylı görüşmeler dün akşam BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın düzenlediği basın toplantısıyla sona ermişti.

Mistura, Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, “Başaramadık” demişti.