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Medvedev: ABD ile çatışmanın eşiğine gelindi

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD'nin Suriye saldırısının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin bu saldırıyla Rusya ile çatışmanın eşiğine geldiğini vurguladı.

17:387 Nisan 2017
Dünya
Medvedev: ABD ile çatışmanın eşiğine gelindi
Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD'nin Suriye saldırısının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin bu saldırıyla Rusya ile çatışmanın eşiğine geldiğini vurguladı.

Facebook hesabından açıklamada bulunan Medvedev, “Ana düşman IŞİD’e karşı ortak mücadele sergilemek yerine Trump yönetimi, Suriye’deki meşru hükümetle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğini gösterdi. Saldırı, uluslararası hukuk normları ihlal edilerek ve BM’nin onayı olmadan düzenlendi. Ayrıca ABD’ye yönelik bir saldırıyla ilgisi olmayan bir askeri operasyon için ABD Kongresi’ne ön bildirimde bulunulmadı” dedi.

Medvedev “ABD’nin Rusya ile askeri çatışmaya girmesine sadece bir adım kalmıştı” yazdı.

 

Son güncelleme: 18:1507.04.2017
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