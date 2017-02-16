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Meksika’dan ABD’ye Orta Çağ mancınığıyla uyuşturucu

Amerikan sınır muhafızları, Meksika sınırında ABD'ye uyuşturucu fırlatmak için kullanılan, Orta Çağ'dakilere benzer bir mancınık buldu.
Sozcu.com.tr
08:5516 Şubat 2017
Dünya
Meksika’dan ABD’ye Orta Çağ mancınığıyla uyuşturucu
Amerikan sınır muhafızları, Meksika sınırında ABD'ye uyuşturucu fırlatmak için kullanılan, Orta Çağ'dakilere benzer bir mancınık buldu.

Mancınığın geçen hafta Arizona eyaletine bağlı Tucson’ın güneydoğusunda, sınırda bir grubun muhafızların yaklaşmasıyla kaçışmasından sonra bulunduğu açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; duvara monte edilen mancınığın ağzında fırlatılmaya hazır 21 kilo hint keneviri ele geçirildi.

Sınırın Meksika tarafındaki mancınık kaldırılırken polis yetkilileri, olayla ilgili olarak gözaltına alınan kimse olmadığını belirtti.

1770 kilometre uzunluğundaki ABD-Meksika sınırının yaklaşık bin kilometresinde duvar ya da tel örgüler var.

ABD Başkanı Donald Trump, sınıra tamamen duvar örmek istiyor.

Son yıllarda uyuşturucu kaçakçılarının ABD’ye uyuşturucu sokmak için yaratıcı yöntemler geliştirdiği belirtiliyor. Yetkililere göre, kaçakçılar insansız hava aracı, hava roketi ve dev krikolar da kullanıyor.

Kaçakçıların ayrıca sık sık tüne de kazdıkları söyleniyor.

Geçen hafta, Meksika’daki bir lokantadan, California’daki bir eve bağlanan 380 metrelik bir tünel bulunmuştu.

Son güncelleme: 09:0016.02.2017
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