“Menbiç’te Rus askeri DSG arması taktı” iddiası

Suriye'de bazı Amerikan askerlerinin kollarına YPG arması takmasından sonra bu kez Menbiç'te bulunan bir Rus askerinin, PKK çizgisindeki YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arması taktığı belirtildi.

Suriye'de bazı Amerikan askerlerinin kollarına YPG arması takmasından sonra bu kez Menbiç'te bulunan bir Rus askerinin, PKK çizgisindeki YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arması taktığı belirtildi.

Suriye’de yayınlanan Al Masdar gazetesinde yer alan haber ve fotoğraflara göre, Rusya ile YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Menbic Askeri Konseyi arasındaki anlaşmanın ardından, Suriye Ordusu Menbiç’teki köylerin yönetimi ve savunmasını devralmaya başladı.

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Türkiye’nin, YPG’nin Menbiç’ten çekilmesini istemesi ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’nun Menbiç’e ilerlemesi üzerine Rusya’nın aracılığıyla SDG’nin kimi köyleri Suriye Ordusu’nun kontrolüne devretmeyi kararlaştırılmıştı. Al Masdar’da yer alan habere göre, Menbic Askeri Konseyi’ne bağlı silahlı güçler ve DSG köylerden ayrılırken, Rusya özel kuvvetleri ve Suriye Ordusu söz konusu köylerin yönetimi ve savunmasını devraldı. Devir işlemi kapsamında Münbiç’in Kur Huyuk, Kurt Veyran, El-Bughaz, Ebu Hayc ve Cubb El-Hamra köyleri Suriye ordusuna teslim edildi.

RUS ASKERİN KOLUNDA SDG ARMASI

Haberde, köylerin Suriye ordusuna devredilmesi sırasında Rus özel birliklerine bağlı bir askerin koluna YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin armasına taktığı görüldü.

Daha önce de Suriye’de bulunan ABD özel birliklerindeki bazı askerler kollarına YPG arması takmış ve bu Türkiye ile Amerika arasında gerileme yol açmıştı.

(DHA)