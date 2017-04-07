Merkel: Esad dönemi sona erdirilmeli

Suriye rejiminin kimyasal silah kullanarak masum sivilleri öldürmesini katliam olarak niteleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin saldırısını "anlaşılabilir” olarak değerlendirdi. Merkel, Suriye'de Beşar Esad döneminin de sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’nin İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıyı “kimyasal silahla katliam” olarak değerlendiren Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Esad’ın bu saldırının sorumluluğunu “tek başına taşıdığı” konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

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Merkel, işlenen savaş suçunun boyutu, masum insanların çektiği acılar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki blokaj göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin saldırısının anlaşılabilir olduğunu söyledi.

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Merkel, Suriye’de siyasi bir çözüm için çabaların sürdürülmesinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Merkel, hedefin geçiş için bir çözüm bulunarak, Suriyelilerin acı çekmesine neden olan Esad rejimine demokratik yollarla son verilmesi olduğunu sözlerine ekledi. İHA