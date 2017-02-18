Söz konusu Kanada Başbakanı Justin Trudeau olunca politika ikinci planda kalıyor... Almanya'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Trudeau ile Başbakan Angela Merkel'in mum ışığında yemek yemesi sosyal medyada günün konusu oldu.

Merkel ile Trudeau’nun buluşması olay oldu

Söz konusu Kanada Başbakanı Justin Trudeau olunca politika ikinci planda kalıyor... Almanya'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Trudeau ile Başbakan Angela Merkel'in mum ışığında yemek yemesi sosyal medyada günün konusu oldu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ülkesi için yaptıklarından çok yakışıklılığıyla konuşulmaya devam ediyor. Resmi ziyaret için Almanya’nın başkenti Berlin’e giden Trudeau’nun Merkel ile verdiği fotoğraflar çok konuşuluyor.

Berlin’deki Regent Hotel’de özel bir görüşme için bir araya gelen iki liderin yemek masasından fotoğrafların dünya ajansları tarafından servis edilmesiyle sosyal medya karıştı.

Sosyal medya kullanıcılarına göre Trudeau’nun “yeni hayranı” Almanya Başbakanı Merkel oldu.

ABD seyahati sırasında Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka’nın Trudeau’ya “hayran hayran bakması” dünya basınında geniş yer tutmuştu.



Daha önce de Kanada’yı eşi Prens William ile ziyaret eden Cambridge Düşesi Kate Middleton hakkında benzer haberler yapılmıştı.