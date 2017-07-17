Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal milletvekillerinin yarın Konya'daki NATO Üssü'ne yapacakları ziyaretin Türkiye tarafından iptal edilmesi konusunda konuştu. Almanya Devlet Televizyonu ARD'nin yaz röportajlarına konuk olan Merkel, Karar almadan önce NATO'nun Türkiye ile görüşmesinin sonucunu beklemeliyiz dedi.

Konya Üssü için de İncirlik’te olduğu gibi milletvekillerinin ziyaret edebilmelerinin kendileri açısından önemli olduğunu kaydeden Merkel, Konya’da olduğu gibi buradan da Almanya’nın askerlerini çekmesi söz konusu mu sorusuna Konya’da İncirlik’ten farklı olarak Almanya’nın önemli bir paya sahip olduğu NATO görevi yerine getiriliyor. Bu nedenle sadece Federal Hükümet değil, NATO’da Türkiye ile görüşecektir. Herhangi bir karar almadan önce görüşmelerin sonucunu beklemeliyiz ve NATO’nun da yardımıyla bu konuları görüşmeliyiz dedi.

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“OLUP BİTENLER HOŞ DEĞİL”

Gelişmelerin hoş olmadığını belirten Angela Merkel, Olup bitenler hoş değil, çok talihsiz diye konuştu. Almanya’nın İncirlik’ten çekilmesinin boşluk yaratacağını ancak bunun üstesinden gelinebilecek bir durum olduğunu dile getiren Merkel, Konya Üssü konusunda ise, görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Merkel, Konya’ya ziyaret konusunda Türkiye’nin FETÖ sanıklarının iadesini şart koştuğu yönünde haberle olduğu ve bunun şantaj olup olmadığı yönündeki bir soruya ise şu karşılığı verdi

Bizim askerlerimizi herhangi bir şarta bağlı olmadan ziyaret hakkımız var, bu açık. Bunu İncirlik konusunda net olarak söyledik. Burada Konya’da genel duruma bakmamız gerekir. IŞİD’e karşı verilen mücadele sonuç alma noktasında. Sakin bir değerlendirme yapılmalı. Burada sadece Türkiye ile Almanya değil NATO’nun da görüşmesi gerekir. Bu bir NATO misyonu.

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“BUNU KESİNLİKLE REDDEDERİZ”

Merkel, ısrarla ziyaret izninin bir şarta bağlanıp bağlanmadığının hatırlatılması üzerine, Bazı kaynakların bu tür talebi olduğundan bahsettiniz. Ben bu kaynakları tanımıyorum. Dediğim şu; böyle bir şey varsa ki ben bunu bilmiyorum, bunu kesinlikle reddederiz. Çünkü pazarlık yapılacak bir şey söz konusu değil. Sığınma hakkı ve insanların Almanya’dan koruma talep etmesi Alman hükümetinin vereceği bir karar değil, yetki ilgili kurumların. Yani, konunun birbiriyle hiç ama hiç alakası bulunmuyor DHA