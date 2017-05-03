Merkel: Referandumla çifte vatandaşlık arasında bir ilişki yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Almanya'da yaşayan Türkleri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Kölner Stadtanzeiger gazetesine konuşan Merkel, partisinden gelen çifte vatandaşlığın kaldırılması yönündeki taleplere rağmen buna karşı çıktı.

Eylül ayında yapılacak seçimlerde çifte vatandaşlık konusunun ön plana çıkarılmasına karşı çıkan Merkel,” Çifte vatandaşlık konusunda 1999’daki gibi bir seçim kampanyası olmayacak” dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) aralık ayında yapılan parti kongresinde delegeler parti yönetimine rağmen çifte vatandaşlık yasasında değişiklik yapılması yönünde tavır ortaya koymuştu. Merkel ise bunu reddetmişti.

Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçlarıyla çifte vatandaşlık konusunda bağ kurulmasına da karşı çıkan Merkel, “Ben referandumda çıkan sonuçla doğrudan bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Benim için önemli olan Almanya’da uyumun başarılı olması, vatandaşlık konusu burada ana unsur değil” diye konuştu.

Merkel, partisinden yükselen “İslam yasası” taleplerine de karşı çıktı. Federal İçişleri Bakanlarının ilgili İslami kurumlarla yürüttükleri İslam konferansının iyi bir işbirliği olanağı sunduğunu kaydeden Angela Merkel,” Ben belirli bir dini topluluk için bir yasa hazırlanmasını doğru bulmuyorum” dedi.

(DHA)