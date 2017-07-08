Merkel’den flaş Türkiye açıklaması: Erdoğan ile derin farklılıklarımız sürüyor

Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerini de değerlendiren Merkel, Erdoğan ile derin farklılıklarımız varlığını sürdürüyor" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hamburg’daki G20 zirvesinde basın açıklaması yaptı.

Merkel, G20 ülkelerinin sonuç bildirgesinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Merkel, G20 Zirvesi’ne katılan liderlerin iklim politikası konusunda ABD’nin yaklaşımını paylaşmadıklarını ifade etti.

‘ABD’NİN İNİŞE GEÇTİĞİ NETLEŞMİŞ OLDU’

ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesini eleştiren Merkel, “ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesini üzüntüyle karşılıyorum. Son açıklamayla birlikte ABD’nin inişe geçtiği görüntüsü netleşmiş oldu. Paris Anlaşması’ndan geri dönüş olmayacağını bildiren diğer 19 ülke için ise gayet memnunum” ifadelerini kullandı.

Merkel ayrıca, Hamburg iklim ve enerji hareket planı konusunda da anlaşmaya varıldığını kaydetti.

‘ERDOĞAN İLE DERİN FARKLILIKLARIMIZ SÜRÜYOR’

Almanya’nın Türkiye ile ilişkilerini de değerlendiren Merkel, “(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile derin farklılıklarımız varlığını sürdürüyor” dedi.

‘PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDEN DOLAYI MUTLUYUM’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Trump ile görüşmesine değinen Almanya Başbakanı, görüşmeden dolayı mutlu olduğunu, görüşmenin ilişkilerin gelişeceğine dair umutların ve yeni bir diyalogun başlangıcı olduğunu dile getirdi.