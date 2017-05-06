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Merkel’in mozaikli fotoğrafı sahte çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen hafta Suudi Arabistan'a ziyareti sırasında başını örtmemesi haberlere konu olmuş, bir televizyon kanalının Merkel'in saçlarını mozaiklendiğine dair fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.

Sozcu.com.tr
11:096 Mayıs 2017
Dünya
Merkel’in mozaikli fotoğrafı sahte çıktı
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen hafta Suudi Arabistan'a ziyareti sırasında başını örtmemesi haberlere konu olmuş, bir televizyon kanalının Merkel'in saçlarını mozaiklendiğine dair fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.

Twitter’da binlerce kez retweet edilen, çok sayıda eleştiri alan fotoğrafta Kral Selman’ın yanında duran Almanya Başbakanı’nın saçları mozaiklenmiş olarak görülüyordu. Ancak fotoğrafın sahte olduğu ve iddia edildiği gibi bir Suudi haber kanalında kullanılmadığı ortaya çıktı.

İşin aslı işe şöyle… Saudi Royal Court isimli fotoğraf ajansı tarafından çekilen fotoğraf Suudi kanallarında kullanıldı.

Daha sonra politik mizah yapan ‘Khase News’ isimli Facebook sayfasına mozaiklenerek konan fotoğraf gerçek sanılarak sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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Khase News konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi:

“Suudi Arabistan dünyada ve Ortadoğu’daki en baskıcı rejimlerden biri. Bu fotoğraf Suudi Arabistan’da kadınların saçlarını göstermelerinin yasak olduğu gerçeğini eleştirmektedir. Ancak Merkel gibi güçlü bir kadın geldiğinde rejim bununla ilgili hiçbir şey yapamıyor.”

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