Merly Streep’in büyük alkış alan konuşması onları sinirlendirdi

ABD'de düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ne aktris Meryl Streep'in konuşması damga vurdu. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ı ismini vermeden sert bir dille eleştiren Streep'in sözleri büyük alkış toplarken, salondaki bazı ünlü aktörlerin ise durumdan hiç de memnun olmadığı gözlendi.

Her yıl film ve televizyon dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri’nde Yaşamboyu Başarı Ödülü’nü alan ünlü aktris Meryl Streep, kabul konuşmasında, seçilmiş Başkan Donald Trump’ı yerden yere vurdu. Trump’ın engelli muhabirle dalga geçtiği anı “yılın en çarpıcı performansı” olarak tanımladı.

Birçok izleyicinin gözlerini yaşartan ve büyük alkış alan Streep’in sözlerinden salonda rahatsız olanlar da vardı.

Seyirciler arasında yer alan Mel Gibson ve Vince Vaughn’un kameralara yansıyan görüntüleri ABD’nin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

The reactions of the night award goes to #MelGibson and #VinceVaughn #GoldenGlobes pic.twitter.com/YzdvAJUoej

— Andrew Autio (@AndrewAutio) 9 Ocak 2017