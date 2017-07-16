Mescid-i Aksa kapılarında büyük değişiklik

Tansiyonun yükseldiği Mescid-i Aksa'da İsrail yönetimi güvenlik önlemlerini artırdı. Bundan böyle hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte ibadet etmek isteyenler önce metal detektörlerinden geçmek zorunda.

İsrail polisi, üç gündür ibadete kapattığı Mescid-i Aksa kapılarına metal detektörler kurmaya başladı. İbadete kapatılan Harem-i Şerif'in kademeli olarak bugün açılacağının açıklanmasının ardından İsrail polisi, güvenlik önlemlerini artırarak Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal detektörleri yerleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile telefon görüşmesi yaparak durumu değerlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, Harem-i Şerif'in bugün öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılması yönünde karar verildiği bildirilmişti. Cuma günü bölgede 3 saldırgan 2 İsrail polisini vurarak öldürmüş ve daha sonra yaşanan çatışmada ölü ele geçirilmişti. Son yıllarda bölgede yaşanan en şiddetli saldırının ardından Tel Aviv yönetimi Mescid-i Aksa’da ibadete ara verilmesi kararını almıştı.