Mide yanması sebebiyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!

20'li yaşlarından beri koşu yapan John Gorham, midesinde yanma yaşadığı için doktora gitti. Doktor ülser olduğunu söyledi ancak gerçek bambaşka çıktı.

20'li yaşlarından beri koşu yapan John Gorham, midesinde yanma yaşadığı için doktora gitti. Doktor ülser olduğunu söyledi ancak gerçek bambaşka çıktı.

Her zaman iştahlı bir adam olan John Gorham, 2015 yılında yemek yerken yutmakta zorlanınca çok şaşırdı. Mirror’ın haberine göre boğazında ve midesinde bir gariplik hisseden John hemen hastane randevusu aldı.

Yaşadığı sıkıntıları anlattığında doktoru John’a ülser ilaçları verdi. Ancak durumunda değişiklik olmadı. Mide ekşimesi devam edince endoskopi yapıldı. Sonuçlar geldiğinde John’a, bir değil iki teşhis konuldu. Talihsiz adam ve eşi yemek borusu kanseri ve Barrett sendromu teşhisini duyunca şoke oldu.

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Hayatı boyunca sağlıklı yaşamıştı!

John, hayatı boyunca sağlıklı bir kiloyu sürdürmüştü. Zaman zaman mide yanması oluyordu ancak her zaman yediklerine dikkat ediyor, fazla alkol almıyor ve 20’li yaşlarından beri koşuyordu. Bu yüzden teşhise inanması güçtü. Ancak biyopsi sonuçları yemek borusundaki kanserli tümörü doğruladı.

Hayati operasyonla hayatı tamamen değişti!

Son 10 yılda mide yanmasından şikayetçi olan John, bunun kansere neden olabileceğini asla aklından geçirmemişti. Çok fazla yemek yediğinde, baharatlı yiyecekler tükettiğinde ve alkol aldığında midesi ekşiyordu.

Hayati bir operasyon geçiren John’un hayatı tamamen değişti. Normal ve sağlıklı bir hayat yaşamak istediğini söyleyen John, yemek borusu kanserinden kurtulmak için elinden geleni yapacağını ekledi.