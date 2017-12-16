Milyarder çift evlerinin bodrumunda ölü bulundu

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Apotex'in kurucusu Barry Sherman ve eşi Honey Sherman, Kanada'nın Toronto kentindeki evlerinde ölü bulundu.

Kanada polisi, çiftin ölümünün şüpheli görüldüğü gereçkçesiyle gerekli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Toronto Emniyet Müdürlüğü polisi David Hopkinson, “Onların ölümleriyle ilgili koşullar bizde şüpheli bir durum olduğu izlenimi yaratıyor. Soruşturma başladı. Biz onların nasıl hayatlarını kaybettiklerini tam olarak öğrenene kadar, ölümleri şüpheli olarak değerlendireceğiz. Adli tıp raporlarının sonuçlarıyla soruşturmayı derinleştireceğiz.” dedi.

Kanada’nın en zenginleri arasında yer alan 75 yaşındaki Sherman, Apotex’i, 1974 yılında kurdu. Apotex, 11 bin çalışanıyla şu anda jenerik ilaç üretiminde dünyanın 7. büyük şirketi olarak biliniyor. Şirketin yıllık cirosunun, 2 milyar Kanada doları olduğu tahmin ediliyor.