Mısır’da Sisi’ye rakip geldi

Mısır'da gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde mevcut cumhurbaşkanı Sisi'ye rakip geldi. İkinci dönem için adaylığını açıklaması beklenen Sisi'ye karşı ilk aday Mısır'ın eski Başbakanı Ahmed Şefik oldu.

Mısır’ın eski başbakanı ve savaş uçağı pilotu Ahmed Şefik, gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olacağını söyledi. Şefik, Nisan ayında yapılması planlanan seçimlerde Cumhurbaşkanı Sisi’ye rakip olacağını duyururken, “Ülkemize gelecek dört yıl boyunca hizmet etmek adına aday olacağım için gururluyum” ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaptığı açıklamanın ardından gözler Sisi’ye döndü. Kulislerde ikinci bir dönem için cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olması beklenen Sisi henüz resmi bir açıklama yapmadı. Mısır’da Şefik, 2011’deki Arap Baharı’nın ardından yapılan ilk seçimlerde Müslüman Kardeşler’in adayı Muhammed Mursi’ye kaybetmişti.