Mısır’daki katliamda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 300’e ulaştı

Mısır'da, Sina yarımadasının kuzeyindeki El Ariş kentinin batısında bir camiyi hedef alan bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 300'e ulaştı.

Ülkenin modern tarihindeki en kanlı saldırıyla ilgili konuşan Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah El Sisi, “çok sert bir yanıt” verileceğini açıkladı.

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Bir el-Abid kasabasındaki El Rawda camisinde Cuma namazı sırasında gerçekleşen saldırıda, bombalamanın ardından cemaatin üzerine ateş de açıldığı kaydedildi.

Saldırganların olaya müdahale için gelen ambulanslara da ateş açtığı bildirildi. Mısır ordusundan yapılan açıklamada, “terörist hedeflere” hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Devlet televizyonu, hükümetin üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu. Mısır güvenlik güçleri Sina yarımadasının kuzeyinde son yıllarda IŞİD militanlarıyla çatışma halinde. IŞİD 4 yıl içinde bu bölgedeki saldırılarında yüzlerce polis ve asker öldürdü.