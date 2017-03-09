Modern insandan uzak Amazon kabileleri

Brezilyalı fotoğrafçı Ricardo Stucker bindiği helikopterin rotası fırtına sebebiyle değiştirilince muhteşem bir keşif gerçekleştirdi.

Bulunduğu helikopter yağmur ormanları üzerinde seyrederken Stucker, ormanda yaşayan ve dünyanın modern yaşam düzeniyle henüz tanışmamış bir kabileyle karşılaştı.

Karşılaşma, Brezilya‘nın Acre eyaleti üzerinde Peru sınırında yaşandı.

Brezilya'nın yerel ormanları ve yerlileri korumaya yönelik katı kanunları sebebiyle, bu kabilenin şimdiye kadar keşfedilmemiş olması ihtimali var.

Bir grup araştırmacı ise kabile üyelerinin vücudundaki kırmızı boyalar sebebiyle, bu insanların 2008'de keşfedilmiş bir kabilenin aynısı olabileceğini düşünüyor.

Karşılaşma sırasında kabile üyelerinden helikoptere mızrak fırlatanlar oldu.

Stucker, National Geographic‘e yaptığı açıklamada “Endişeli değil daha çok merak etmiş gibi görünüyorlardı.”

Manú Ulusal Parkı, izole konumu ve yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan Yerli avcılar sayesinde –şimdilik– korunan bir doğa harikası.

(Ulusal parktaki Manú Nehri ve kollarının kıyısında yaşayan Matsigenkaların sayısı bini geçmiyor. Ormanda tarım yapıp avlanıyorlar ama sadece kendi yaşamlarını devam ettirmek için. Örümcek maymunu sevilen bir av ve aynı zamanda sevilen bir evcil hayvan.)

“Temas kurulmayan” Mashco–Piro kabilesinden iki kadın, fotoğrafçının içinde bulunduğu motorun Alto Madre de Dios Nehri'nden geçişini izliyor. Atalarının, kauçuk krallarının esiri olmamak için ormana kaçmasından yüz yıl sonra, küçük bir grup nehir kenarında boy göstermeye başladı.

Yomibato’da yaşayan Matsigenkalar için köyle aynı adı taşıyan nehir, gıda ve ulaşım açısından yaşamsal önemde bir kaynak. Aynı zamanda köy okulu öğrencilerinin günlük yüzme dersi gördüğü ve ara dönemlerde oyun oynadığı bir yer.

Elena Chogotaro Oyeyoyeyo (ön planda bebeğiyle) izole bölgelerde yaşayıpadece ürün ve hizmet almak için yerleşik Yomibato köyüne gelen Matsigenkalardan biri. Silverio Mambiro Shinti (ayakta) balık tutmak ve balta almak için gelmiş. Ama burada kalıp bir ev inşa etmiş.

Okul gezisine çıkan Matsigenka öğrencilerin yediği balıklar geleneksel yöntemlerle yakalanmış. Bu yöntemde Barbasco kökleri macun haline gelen kadar dövülüp nehre bırakılıyor. Kökler balıkları bayıltan, insana zarar vermeyen rotenon adlı bir zehir salgılıyor.

Gece avına çıkmış oselo fotokapana yakalanmış. Oseloların ağırlığı 15 kiloya kadar çıkıyor. Kemirgenler, kertenkeleler ve tembel hayvanlarla besleniyor. Avcı çifçi Elias Machipanngo Shuverireni, tavuklarını da yediğini söylüyor. Ama buna rağmen hayvanın güzelliğine hayranlık duyuyor.

Boyu 1,8 metreye ulaşan dev susamuru günde 3,5 kilo balık yiyor. Bir zamanlar Güney Amerika’nın gölleri ve nehirlernide yaygın görülen ve gürültücü aileler halinde suda dolaşan hayvanın günümüzde birçok bölgede soyu tükenmiş durumda. Ancak Mamu’daki nüfusu, ticari avcılığın yasakladığı 1973 yılından bu yana artış gösterdi.

Mami Parki’nın hemen güneyinde keresteciler odun kesiyor. Maun gibi değerli sert keresteler; civardaki yol ve nehir boylarında kaçak olarak çoktan kesilmiş. Buna rağmen park, bekçiler ve ulaşılmazlığı sayesinde korunmuş.

Manú Ulusal Parkı'nın hemen dışındaki kil sırtlar, doğal bir tuz yalama ortamı yaratıyor. Buraya gelen hayvanlar arasında fotoğrafta görülen yeşil kanatlı aralar da bulunuyor. Park ve civarında binden fazla kuş türü (dünya toplamının yüzde 10'u) yaşıyor.

Peru’daki Amazon ormanlarında dış dünyadan tamamen soyutlanmış halde yaşayan Mashco-Piro kabilesiyle tesadüfen gerçekleşen bir karşılaşma sonucu böyle görüntülenmişlerdi.

İspanyol arkeolog Diego Cortijo, 120 metre uzaklıktan, teleskoplu bir fotoğraf makinesiyle, bu tür, “hiçbir zaman temas kurulmamış” bir kabilenin şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntülerini elde etmişti

Antropologlar Şimdi de o kabile ile ilk resmi teması gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Peru'da normal şartlarda hem halkın, hem de hükümet görevlilerinin yerli kabilelerle iletişime geçmesi yasak.

Kabile üyeleri modern dünyada sıkça rastlanan birçok zararsız mikroba karşı bağışıklık geliştirmemiş olduğu ve doğal yaşam alanlarının dışından gelen insanlarla iletişime geçtiklerinde hastalanabildikleri için uygulanıyor.

Ancak kabile üyeleri son yıllarda sık sık ormandan çıkıp yay ve oklarla çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlara saldırdığı görülüyor.

Şimdi antropologlar, kabile üyelerinin yanına giderek bu saldırıların nedenini ortaya çıkarmaya çalışacağını belirtti.

Kaynak : nationalgeographic