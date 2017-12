Mor Ufuklar ödüle doymuyor

Mor Ufuklar (Purple Horizons) filmi, Milan International Filmmaker Festival of World Cinema’da Yabancı Dilde En İyi Film ve Yabancı Dilde En İyi senaryo dallarında iki ödül birden kazandı. Geçtiğimiz ay Mumbai’de gerçekleşen 8.Jagran Uluslararası Film Festivalinden de En İyi Kadın ve Mansiyon ödülü kazanan Mor Ufuklar Filmi, Pakistan’ın en büyük film festivali sayılan Lahore kentinde gerçekleşen 8.Lums Uluslararası Film Festivalinden de En İyi Film ödüllerini, Madrid Uluslararası film festivalinden de En iyi yardımcı kadın oyuncu ve En iyi müzik jüri özel ödülü ile birden gelmişti.

Olgun Özdemir'in yönettiği Mor Ufuklar (Purple Horizons), Milan International Filmmaker Festival of World Cinema'da yabancı film kategorisinde rakipleriyle yarıştı.

Yedi dalda aday gösterilen Mor Ufuklar (Purple Horizons),filmin yapımcısı Osman Subaşı'na Yabancı Dilde En İyi Film,yönetmen Olgun Özdemir'e Yabancı Dilde En İyi senaryo dallarında ödül kazandırdı.

Jürinin büyük beğenisini toplayan yapım, festivalde oniki film ile yarıştı.Mor Ufuklar (Purple Horizons), En İyi Film,En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo,En İyi Kurgu,En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Müzik dallarında da aday gösterilmişti.

Hem Asya hem de Avrupa'dan En İyi Filmi

Geçtiğimiz ay Mumbai'de gerçekleşen 8.Jagran Uluslararası Film Festivalinden de En İyi Kadın ve Mansiyon ödülü kazanan Mor Ufuklar Filmi, Pakistan'ın en büyük film festivali sayılan Lahore kentinde gerçekleşen 8.Lums Uluslararası Film Festivali ile Milan’dan aynı hafta içinde hem Asya'dan hemde Avrupa'dan En İyi Film ödüllerini kazandı.

Asya prömiyeri Bollywood,Lollywood ve İtalya'dan eli boş dönmeyen Olgun Özdemir imzalı Mor Ufuk’ların 2018'in ilk ayında vizyona girmesi bekleniyor.

Milanda ki kapanış törenine katılan Özdemir ; “Sinemanın Amerika ile dünyadaki üç kalbinden ikisi olan Bollywood da,Lollywood da ve ardından İtalya da bulunmak ve ödüllendirilmek son derece sevindirici. Hindistanda, Pakistanda halkın sinemaya olan ilgisi karşısında oldukça etkilendiğini söyleyen Özdemir İtalya ile son bulan festival yolculuğum buralarda geçirdiğim zamanların,gördüklerim,etkileşimler ve iletişimlerim benim hayata ve sinemaya bakış açımda da besleyici olacaktır.

Yeni projesi hakkında da bilgi veren Özdemir ,dili tamamen Fransızca olan yine bir Mülteci yolculuk hikayesi ile Türk-Fransız oyunculardan karma bir çalışma içerisindeyim”dedi

Mor Ufuklar-Hikaye

Meryem (25), Halep’teki savaştan kaçmak için bindiği, Kos Adası yakınlarında batan bir mülteci teknesinde ailesini kaybetmiştir. Yakında emekli olacak olan sahil güvenlik şefi İbrahim (50) kazadan tek başına sağ kurtulmayı başaran Meryem’e yardım eder. İbrahim emekli olur, Meryem ile evlenir ve beraber Bozdoğan’a yerleşirler. Onlarla aynı zamanlarda Bozdoğan’a yerleşen bir başka çift daha vardır. İstanbul’dan bıkan mimar Hayati (35) ve ressam eşi Bahar (30). İlk günler her şey iyi gitse de yıllar geçtikçe işler değişmeye başlar. Yaşadığı travmayı atlatamayan Meryem, her gün ailesini kaybettiği denizi ve sahili ziyaret etmek ister. İçindeki bir ses ona durmadan oraya ait olduğunu fısıldamaktadır. İbrahim her seferinde hayır cevabını verdikçe, başka yollar aramaya başlar. Ancak İbrahim’e duyduğu minnet ve ona olan sadakatinden ötürü onu çiğnemeyeceği bir yol bulmalıdır. Bahar, Hayati’yi İstanbul’a geri taşınmaya ikna etmeye çalışıyorsa da Hayati halinden memnundur. Birbirine taban tabana zıt iki kadın amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken, karakterlerin ilginç geçmişleri yavaş yavaş ortaya çıkar.