Moskova’da yılbaşı tatilinde alkol satışları sınırlandırılacak

Özellikle yılbaşı gecesi birçok insanın toplandığı alanlarda alkol satışının sınırlandırılacağı belirtildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da 30 Aralık’tan 9 Ocak’a kadar 11 gün boyunca alkol satışlarına ek sınırlamalar getirilecek.

Rus basınında daha önce çıkan haberlerde, Moskova’da özellikle yılbaşı gecesi birçok insanın toplandığı alanlarda alkol satışının sınırlandırılacağı belirtilmiş, ancak herhangi bir detay verilmemişti.

Moskova Bölgesel Güvenlik Departmanı Başkanı Vladimir Çernikov tarafından basına yapılan açıklamada, “30 Aralık – 9 Ocak arasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı ve insanların çokça toplandığı alanlarda alkol satışı konusunda bazı kısıtlamalar uygulanacak” denildi.