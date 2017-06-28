Moskova’dan Ankara’ya: 500 milyon doları ver, S-400’ü al

Rus basını, Moskova ile Ankara arasında bir süredir gündemde olan S-400 hava savunma sistemi bataryaları için yapılan pazarlıkta yeni bir gelişme yaşandı.

Rus televizyon kanalı RBK, Moskova’nın Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi bataryalarını 500 milyon dolara satın alması için teklif sunduğunu iddia etti.

RBK’nın Kremlin’e yakın olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Moskova’nın Ankara’ya S-400 füze bataryalarından her birini 500 milyon dolara satmaya hazır olduğu kaydedildi. Haberde bu bilginin Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın kaynaklar tarafından da doğrulandığı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, S400 füzelerinin alımına ilişkin görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Türkiye’ye S400 füze tedariğine hazır olduklarını ifade etmişti.