Mugabe’nin koltuğunun fiyatı belli oldu

30 yılı aşkın bir süredir Zimbabwe'yi yöneten Devlet Başkanı Mugabe geçtiğimiz hafta istifa zorlanarak görevini bırakmıştı. Mugabe'nin istifa için uzun süre pazarlık yaptığı ve en sonunda 10 milyon dolar tazminat ve dokunulmazlık alacak. Mugabe ve eşi aylık 225 bin dolarlık maaşlarını almaya devam edecek.

Zimbabwe’nin görevinden istifaya zorlanan Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe 10 milyon doların üzerinde tazminat alacak ve Mugabe ailesine siyasi dokunulmazlık verilecek. Mugabe ve eşi ömür boyu maaş alacak ve ailenin konaklama ve yurtdışı seyahatleri de dahil neredeyse tüm masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Mugabe’yi parti liderliğinden alan ve yerine ülkenin yeni Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa’yı getiren Zanu PF yetkililerin verdiği bilgiye göre ilk etapta 5 milyon dolar nakit ödeme yapılacak, kendisine ve ailesine ticari girişimlerine yönelik dava açılamayacak, önümüzdeki aylarda ise yapılacak ödemelerle devrik başkanın aldığı tazminat 10 milyon doları aşacak.

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Anlaşmaya göre, 98 yaşındaki liderin 150 bin dolarlık maaşı ise ölene kadar ödenmeye devam edecek. Zimbabve basınında savurganlığı ve açgözlülüğü sebebiyle eleştirilen First Lady Grace Mugabe ise hayatı boyunca 75 bin dolar maaş almaya devam edecek.

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Çift Mavi Çatı olarak da bilinen Devlet Başkanı’nın Harare’deki ihtişamlı özel malikanesinde yaşamaya devam edebilecek. Devlet ailenin sağlık masraflarını, ev çalışanlarını, güvenliğini ve yurt dışı seyahatlerini ödemeye devam edecek.