Musul’da IŞİD’e peş peşe ağır darbeler

Musul Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, Musul'un batı yakasında bulunan Baduş nahiyesinin kuzeyindeki El Mulevete bölgesi ile, bir değirmen ve bir benzin istasyonunun terör örgütü IŞİD'ten geri alındığını bildirdi. Yarallah, Baduş nahiyesindeki El Huveydire köyünün de geri alındığını ifade etti.

Musul Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, Musul'un batı yakasında bulunan Baduş nahiyesinin kuzeyindeki El Mulevete bölgesi ile, bir değirmen ve bir benzin istasyonunun terör örgütü IŞİD'ten geri alındığını bildirdi. Yarallah, Baduş nahiyesindeki El Huveydire köyünün de geri alındığını ifade etti.

Musul operasyonunda şiddetli çatışmalar devam ediyor. Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan “Musul El Cedide” bölgesinin tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Askeri kaynaklardan edilinenen bilglere göre, güvenlik güçleri ile IŞİD militanları arasındaki yoğun sokak çatışmalarının ardından, tüm bölgenin kontrol altına alındığı ve Irak bayrağının asıldığı bildirildi. Bölgenin kontrol altına alınmasından sonra çıkan çatışmalarda 14 militanın öldürüldüğünü ve çok sayıda silaha el konulduğu aktarıldı. Çatışmaların Yermuk Mahallesi’nde devam ettiği kaydedildi.

16 IŞİD YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Irak Askeri İstihbaratı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul’un El Şa’arin Pazarı bölgesinde terör örgütü IŞİD hedeflerine düzenlenen hava saldırılarında örgütün üst düzey lider kadrosundan 16 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada öldürülen teröristlerin arasında Fransa, Rusya, Cezayir, Fas, İngiltere ve Cezayir uyruklu şahısların bulunduğu bildirildi.

DHA